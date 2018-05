Ghali ha pubblicato un nuovo singolo, "Zingarello". Il brano, disponibile da oggi, venerdì 25 maggio, e precedentemente non contenuto né in "Album" né in "Lunga vita a Sto", è stato prodotto da Sick Luke, produttore italo-americano (classe 1994) noto ai più per la sua collaborazione con la Dark Polo Gang. Potete ascoltare "Zingarello" proprio qui sotto:

Il rapper di origini tunisine ha annunciato che Sick Luke sarà ospite del suo concerto al PalaLottomatica di Roma, in programma per il prossimo 13 novembre. Il concerto fa parte della serie di date nei palasport con le quali Ghali presenterà dal vivo il suo nuovo album, in uscita entro la fine dell'anno.