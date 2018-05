A occhio, è una di quelle abili manovre promozionali per far parlare di un libro appena uscito; ma la troverete su tutti i quotidiani di domani (figuriamoci!), quindi tanto vale che ve ne riferiamo noi, che almeno lo facciamo con beneficio d'inventario - e sottolineando che entrambi i protagonisti di questo riferito legame non sono più in grado di confermare o smentire, essendo entrambi defunti.

Dunque: una conduttrice televisiva francese settantacinquenne, Danièle Gilbert, ha scritto un'autobiografia intitolata "Il faut que je vous raconte…", cioè "Bisogna che vi racconti…". E fra le cose che la Gilbert racconta ce n'è una che sembra fatta apposta per ingolosire i giornali. La signora scrive nel suo libro di Yves Mourousi, popolare conduttore del telegiornale delle 13 di TF1, scomparso nel 1988, e del quale lei dice di essere stata amica fra il 1975 e il 1982, quando a sua volta conduceva un programma sulla stessa emittente. La Gilbert rivela che prima di sposarsi con una donna - Véronique Audemard d'Alançon, nel 1985; morta (opportunamente) anche lei, nel 1992 - Yves Mourousi aveva vissuto con David Bowie.

Insomma, non c'è più nessuno che possa smentire le rivelazioni della Gilbert, che in un'intervista a "VSD" ha ulteriormente precisato quanto ha scritto nell'autobiografia:

"Yves parlava spesso di David Bowie. Lo sapevano tutti. Hanno vissuto una bellissima storia. Entrambi avevano forti personalità, e si erano incontrati, due persone stravaganti capaci di vivere in una dimensione superiore".

Ecco le due "persone stravaganti" in un'intervista televisiva del giugno del 1977: