Da noi se n'era accorto solo il "Corriere dello sport", già nel lontano 2016, e tornando sull'argomento più recentemente, in occasione della semifinale Roma-Liverpool dei primi di maggio, quando al termine dell'incontro è stata cantata dal tifosi del Liverpool per salutare l'accesso alla finale della loro squadra (la potete ascoltare qui da 3'15" dall'inizio del video)



La notizia, recentemente approdata, con un ampio servizio, addirittura sul "New York Times", dovrebbe riempire d'orgoglio patriottico noi italiani: "L'estate sta finendo", il grandissimo successo dei Righeira del 1985, firmato da Stefano Righi (Johnson Righeira), Stefano Rota (Michael Righeira) e Carmelo La Bionda

si è diffuso a macchia d'olio fra le tifoserie di numerose squadre di calcio, con modifiche nel titolo e nel testo diverse a seconda di chi lo ha adottato ("Un giorno all'improvviso", "Allez allez allez").

Johnson Righeira è stato intervistato dal quotidiano statunitense, e potete leggere qui le sue dichiarazioni.

A Rockol, che l'ha sentito telefonicamente in queste ore, il musicista torinese ha espresso la sua soddisfazione ma anche un rimpianto molto concreto: dalle esecuzioni corali negli stadi, almeno per il momento, lui e gli altri autori della canzone non stanno ottenendo alcun riscontro economico (e no, il Liverpool non l'ha invitato ad assistere alla finale di Champions League in programma a Kiev, fra Liverpool e Real Madrid, per il prossimo sabato 26 maggio…).