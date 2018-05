In occasione della prima delle due serate capitoline che ieri sera, 23 maggio, ha visto Biago Antonacci di scena sul palco del PalaLottomatica di Roma, il cantante lombardo ha ricevuto sul palco una visita a sopresa di una collega molto speciale: Laura Pausini.

La star di Solarolo, presente come riferisce l'agenzia ADNKronos tra il pubblico, non ha resistito al richiamo della ribalta, e - fattasi prestare una giacca - è salita sul palco "in incognito" per intonare il ritornello del brano "Non vivo più senza te", originariamente pubblicato nell'album "Sapessi dire no" del 2012. Antonacci, presto accortosi della presenza delle Pausini sul palco, è corso ad abbracciare la collega, improvvisando con lei un balletto e ringraziandola una volta terminata l'esibizione.

La cantante si trovava a Roma per le prove generali dello spettacolo che la vedrà di scena al Circo Massimo i prossimi 21 e 22 luglio, primi appuntamenti ufficiali (dopo la data zero a Jesolo del prossimo 13 luglio) del "Fatti sentire worldwide tour 2018". I due artisti avevano già duettato dal vivo in diverse occasione sul brano "Tra te e il mare", title track - scritta dallo stesso Antonacci - del quinto album di Laura Pausini pubblicato nel 2000.