Verrà pubblicato il prossimo 15 giugno (giorno in cui negli USA si festeggia la festa del papà) dall'etichetta del figlio Dan, frontman dei Black Keys ora solista e discografico (con la sua Easy Eye Sound), "Remember Me", album di debutto del sessantottenne Chuck Auerbach: il disco, le cui atmosfere sono descritte a cavallo tra country e rhythm and blues delle origini, è stato anticipato dal brano "My Old Man", dedicato dallo stagionato debuttante al proprio genitore, il nonno di Dan.

La produzione del disco, come facilmente intuibile, è stata curata dallo stesso Dan, che è anche intervenuto in sala di ripresa in veste di session man.

Da sempre appassionato di musica, Chuck ha debuttato dal vivo nel 2016 al Mile of Music Festival di Appleton, in Wisconsin, perché invitato direttamente dal patron della manifestazione, Cory Chisel, leader dei Cory Chisel and The Wandering Sons. Proprio la vicinanza di Chisel - raggiunto da Auerbach Senior a Nashville, dove risiede anche il figlio, per lavorare a canzoni originali - ha convinto Chuck a proseguire nella propria carriera: passando di palco in palco il sessantottente cantante è riuscito a conquistare uno spazio per esibirsi alla passata edizione del festival South by Southwest, apparizione che gli è valsa una recensione positiva sull'edizione americana del magazine Rolling Stone.

Ecco, di seguito, i brani inclusi in "Remember Me":

1. "Sylvie"

2. "Chinaman"

3. "Desperation"

4. "Long Time To Be Lonely"

5. "I'm So Sorry"

6. "If You Left Me"

7. "My Old Man"

8. "Bottoms Up"

9. "Some Fools"