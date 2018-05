Nonostante l'imminente pubblicazione - prevista per domani, venerdì 25 maggio - di "Black Labyrinth", il debutto da solista del frontman Jonathan Davis, che verrà promosso per mezzo di un tour che passerà anche dall'Italia (il prossimo 16 giugno, al Firenze Rocks), la band di "Freak on a Leash" non ha alcuna intenzione di rallentare le proprie attività : come riferito dallo stesso Davis nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica di Los Angeles KLOS, i Korn presto torneranno in studio per gettare le basi di quello che sarà il loro tredicesimo album in studio, ideale seguito di "The Serenity of Suffering" del 2016.

"Sono impegnato su due fronti", ha raccontato Davis: "Munky e Head [i due chitarristi dei Korn, ndr] per un po' di tempo hanno scritto con altra gente, accumulando un po' di idee. Ci troveremo tutti insieme a Los Angeles, in studio, e per una settimana scriveremo un po' di canzoni. Loro continueranno a scrivere e poi, una volta che io avrò finito il tour, tornerò da loro e continuerò a lavorare sulle canzoni. Poi inizieremo a registrare il nuovo disco vero e proprio, probabilmente entro la fine dell'anno".

Davis farà debutterà da solista sui palchi europei il prossimo primo giugno al festival tedesco Rock Am Ring, per poi concludere la branca di show nel Vecchio Continente dopo tredici date al francese Hellfest di Clisson. Successivamente, almeno al momento, il cantante dovrà onorare solo due impegni presenti nel proprio calendario per il 4 agosto a Columbus, Ohio, e per 13 ottobre a Sacramento, in California.