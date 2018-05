"Ancora un volgare e non autorizzato tentativo di sfruttare la vita, la musica e l'immagine di Michael Jackson senza alcun rispetto per la sua eredità artistica, la sua proprietà intellettuale e i suoi figli": è stata durissima la reazione della fondazione intitolata allo scomparso Re del Pop nei confronti di "The Last Days Of Michael Jackson", documentario prodotto dal network americano controllato dalla Disney ABC che verrà messo in onda nelle prossime ore dall'emittente statunitense. In una nota consegnata all'agenzia Associated Press i rappresentanti legali dell'artista scomparso nel 2009 contestano l'utilizzo della silhouette dell'artista inserita nel materiale promozionale associato al documentario, il trailer del quale è disponibile nel frame video qui sotto:

"E' molto scoraggiante che la Disney, società conosciuta per la grande attenzione dimostrata nei confronti dei diritti legati alla proprietà intellettuale, abbia deciso di ignorare gli stessi diritti di proprietà della fondazione", si legge nel dispaccio.

"Il documentario della ABC esplora la vita, la carriera e l'eredità di Michael Jackson, elementi che rimangono di grande interesse per il pubblico di tutto il mondo", hanno risposto con un comunicato ufficiale i responsabili del network: "Il materiale incluso nel programma non infrange i diritti di proprietà intellettuale della fondazione, ma, a titolo di cortesia, abbiamo provveduto alla rimozione dell'immagine specifica indicata dal materiale promozionale".