Si intitola "Pelle d'oca e lividi" il nuovo album di Gatto Panceri in uscita il prossimo venerdì, 25 maggio: nella nuova fatica in studio del cantautore brianzolo - ideale seguito di "S.O.S" del 2009 - è inclusa anche la title track che l'artista ha presentato alle selezioni per lo scorso Festival di Sanremo. Tra le altre tracce presenti nel disco - sedici delle quali inedite, più tre nuove versioni di brani già pubblicati in passato - si segnala anche il duetto con Franco Fasano su "Il giorno che la musica finì", brano originariamente inserito nell'album dello stesso Fasano (pubblicato solo in digitale) "fff - FORTISSIMISSIMO" del 2012. Alle session di registrazione dell'album hanno preso parte, tra gli altri, Diego Corradin, Filadelfo Castro, Simone Aiello e il co-fondatore degli Area e bassista della PFM Patrick Dijvas.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Pelle d'oca e lividi":

1) Pelle d’oca e lividi

2) Avere o non avere

3) Io ho

4) Ero polvere

5) Bombay

6) Tu mai

7) Sublime

8) Aumenterà

9) La sola al mondo

10) Note basse

11) Un qualunque posto fuori o dentro di te (nuova versione)

12) Peter Pan Ceri

13) 1 euro in un bicchiere

14) Al sole

15) Pensa a vivere (nuova versione di “Vieni a vivere”)

16) Potesse parlare

17) s.t.r.o.n.z.o.

18) Questo è il problema

19) Il giorno che la musica finì (duetto con Franco Fasano)