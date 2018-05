Pur essendo entrambi vegani, il poliedrico multistrumentista newyorchese e il già frontman degli Smiths per certi versi non potrebbero essere più distanti l'uno dall'altro. A dividere Moby e Morrissey è soprattutto la politica: decisamente liberal e progressista il primo, marcatamente conservatore il secondo.

Intervistato dal Telegraph, il discendente di Herman Melville ha spiegato di non poter provare ammirazione per lo storico sodale di Johnny Marr, pur non riuscendo a perdonargli intemerate dal (nemmeno troppo) vago retrogusto razzista come quella indirizzata al sindaco di Londra, Sadiq Khan, accustato di non saper "nemmeno pronunciare correttamente l'inglese". "Mi ricorda per certi verso quello sketch nel quale Chris Rock parla di uno zio ubriacone e stravagante", ha spiegato Moby: "In famiglia tutti pensano: 'Ok, gli vogliamo bene, ma adesso farà qualcosa di bizzarro. Meglio stargli alla larga'. Non conosco personalmente Morrissey. Mi piacevano gli Smiths, mi è piaciuto qualche suo disco solista, e apprezzo il fatto che sia vegano. Mi piacerebbe tanto, però, che non avesse fatto tutte quelle uscite strambe e razziste".