I 42 anni di Kanye West – VIDEO GALLERY

Che piaccia o meno il genere hip-hop / rap, è innegabile che Kanye Omari West sia uno dei più grandi artisti del nostro tempo. Anche perché sarebbe riduttivo categorizzare la sua produzione in un solo genere, dato che nel corso della sua carriera ha saputo spaziare attraverso un’infinità di correnti musicali esprimendo nella sua musica influenze R&B degli anni '70, baroque pop, trip hop, arena rock, folk, alternativa, elettronica, synthpop, e musica classica.

Nato ad Atlanta e cresciuto a Chicago, Kanye West divenne famoso come produttore per la Roc-A-Fella Records già nei primi anni 2000, producendo e co-producendo singoli di successo per artisti come Jay-Z e Talib Kweli. Deciso a cominciare una propria carriera da solista come rapper, West pubblica il suo album di debutto “The College Dropout” nel 2004 e fonda poco dopo l'etichetta discografica GOOD Music.

Dopo il debutto del 2004 sono usciti in ordine cronologico: “Late Registration” del 2005, “Graduation” del 2007 e “808s & Heartbreak” nel 2008. Nel 2010 è uscito “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, il suo quinto album che riscontrò un successo globale e ottenne recensioni entusiastiche dalla critica. Nel 2013 è uscito “Yeezus”, mentre l’acclamato “The Life Of Pablo”, risale al 2016. Kanye West ha inoltre collaborato insieme a Jay-Z per la realizzazione di “Watch the Throne”, pubblicato nel 2011. L’ultima pubblicazione discografica di Kanye risale a pochi giorni fa, "Ye" è il titolo del suo ottavo album in studio che include parti vocali di Nicki Minaj e voci non accreditate di Kid Cudi, Ty Dolla Sign, PartyNextDoor e tanti altri collaboratori. La copertina del disco, una foto delle montagne innevate di Jackson Hole, l'area in cui è stato registrato e prodotto l'album, è stata scattata dallo stesso rapper con il suo iPhone. Sull'immagine compare il testo scarabocchiato in verde:

"I hate being Bi-Polar / its awesome - Odio essere bipolare / è fantastico"

Il rapper originario di Atlanta si è fatto notare molto anche fuori dall’ambiente discografico: le sue controverse uscite sui social media, le sue contraddittorie visioni politiche, i suoi commenti sulle industrie della musica e della moda, i commenti sulla razza e tanto altro. Kanye West ha venduto oltre 21 milioni di album in tutto il mondo, diventando così uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi. Ha vinto un totale di 21 Grammy Awards, rendendolo uno degli artisti più premiati di sempre e l'artista della sua generazione più premiato in assoluto. La rivista Time lo ha nominato una delle 100 persone più influenti al mondo nel 2005 e nel 2015. Tutto questo è Kanye West.

Per celebrare i 42 anni di uno degli artisti più acclamati e discussi del ventunesimo secolo, abbiamo cercato di mettere assieme (in ordine cronologico) i brani più significativi della sua carriera. Clicca su avanti e buon ascolto!