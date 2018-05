Cambio di line-up al Medimex: il concerto di Roy Paci in programma venerdì 8 giugno è annullato a causa di fattori indipendenti dalla volontà dell'organizzazione dell'artista. Al posto si esibirà Kiol, talento torinese che a soli 20 anni si è già esibito in locali e festival del calibro di O2 Academy, Botanique, Melkeweg, Kulture Fabrik, The Garage, St.Pancras Old Church, Eurosonic, Europavox Festival, Wavesvienna, Home Festival, MiAmi, Apolide, Liverpool Sound City e Live at Leeds aprendo il tour di artisti internazionali come Natalie Imbruglia, Sarah Darling, Tom Speight ed Into the ark. Il suo ultimo singolo "Hard Things", è stato registrato in Irlanda con produttore e musicisti di Paolo Nutini, mentre il singolo “Broken Up Again”, ha già superato il mezzo milione di ascolti su Spotify ed è uscito in Italia il 4 maggio 2018. Il suo primo tour ha già toccato più di 70 città Europee. KIOL, dal gaelico “Ceol”, significa musica. La canzone "Wrinkless" è impiegata nella campagna pubblicitaria della FIAT 500 Deezer in Benelux.

Il programma dei concerti del Medimex 2018 di venerdì 8 giugno sul Main stage Medimex della rotonda del lungomare Corso Vittorio Emanuele III a Taranto diventa: ore 20.30 Kiol, ore 21.20 Casino Royale, ore 22.30 Placebo - biglietti euro 15,00 + dir. prevendita nel circuito online, nei punti vendita booking show e nei circuiti one line. Qua la line-up completa del Medimex