Riparte Coop For Words, il contest per autori di parole, invitati a scrivere un testo su una base origianale: quella del 2018 è stata scritta da Colombre, cantautore che nel 2017, con il suo disco d'esordio "Pulviscolo", è arrivato in finale al Premio Tenco come migliore opera prima.

La base si può scaricare sul sito della manifestazione e è c’è tempo sino al 17 giugno per mandare la propria proposta. La canzone vincitrice verrà poi registrata e i vincitori saranno premiati al Festival della Letteratura di Mantova nel settembre 2018.

Nelle passate edizioni, i testi vincitrici sono stati intepretati sulla base originaria dalla voce di Paolo Benvegnù, Angela Baraldi, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Beatrice Antolini.

Il contest è diretto da Carlo Lucarelli, e ha diverse sezioni. Quella dedicata alla musica vede in giuria lo stesso Colombre, il nostro caporedattore Gianni Sibilla, Giordano Sangiorgi del MEI. Il presidente è il giornalista Pierfrancesco Pacoda: la giuria sceglierà, tra i 10 più votati on line, il testo migliore che verrà poi cantato e registrato da un artista della nuova scena italiana.

Il vincitore verrà anche invitato a ‘Ad Alta Voce’, le serate di letture dal vivo in luoghi significativi di varie città italiane, per sostenere e promuovere la cultura del libro.