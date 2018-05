Jack White canta i White Stripes: è successo domenica sera al Ryman Auditorium, il leggendario teatro di Nashville.

Il rocker di "Boarding House Reach" è salito sul palco di Margo Price, che in questo momento è una delle voci più stimate del countr-rock e di quel genere che i media chiamano "Americana".

La Price, che nel 2017 ha pubblicato "All American Made", ha tenuto ben tre concerti in fila nella capitale della musica country. E la seconda serata, domenica appunto, ha avuto come ospite White: assieme i due hanno cantato "Honey We can’t afford to look this cheap" del 2017.

Ecco il video della performance