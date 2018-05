Il frontman della band di Las Vegas, Brandon Flowers, ha fatto chiarezza sui prossimi progetti dei Killers: il gruppo – fa sapere Flowers – ha tutte le intenzioni di mettersi al lavoro su un nuovo album nel prossimo futuro. Allo stesso tempo, il cantante vorrebbe uscire anche con un disco solista, ideale seguito del precedente “The Desired Effect” del 2015, a sua volta preceduto da “Flamingo”, uscito nel 2010. “Il piano è che ci sia un sesto album dei Killers, ma dannazione, amo il mio ultimo album solista!”, ha dichiarato la voce di “Mr. Brightside” all’Irish Independent, che ha poi aggiunto: “Siamo stati in tour solo pochi mesi e poi…”.

Se Flowers è combattuto tra la strada in solitaria e quella con la band, all’orizzonte si prospetta comunque un'altra questione, quella di come gestire il lavoro con il chitarrista Dave Keuning e il bassista Mark Stoermer, che non hanno partecipato all’ultimo tour dei Killers a supporto della loro più recente uscita, “Wonderful Wonderful”, pur non lasciando la band. In particolare, a proposito del ruolo di Stoermer, Flowers ne ha chiarito l’essenzialità: “Mark è su tutto questo nuovo disco – alcune delle sue migliori linee di basso e progressioni sono in questo disco e porta un’oscurità nella nostra musica che senza di esso non esisterebbe”.

Il prossimo 15 giugno la band darà alle stampe un cofanetto da dieci vinili contenente tutti i dischi del gruppo.