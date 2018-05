Dopo una pausa di tre anni, i rockers di New Brunswick si preparano a imbarcarsi nel tour celebrativo del decennale del loro secondo album in studio, “The ’59 Sound”. Ma per l’anniversario i Gaslight Anthem hanno annunciato di avere in mente anche una nuova edizione del disco, che uscirà il prossimo 15 giugno con il titolo di “The ’59 Sound Session”, con materiali inediti registrati nei mesi prima che il gruppo entrasse in studio per la registrazione dell’album, come ad esempio le prime versioni di “Great Expectations”, “Miles David & The Cool” e “Placeholder”. Tra le nove tracce del disco è presente anche la cover del canto tradizionale folk “God’s Gonna Cut You Down”.

L’ultima fatica discografica della band capitanata da Brian Fallon, “Get Hurt”, risale al 2014. L’anno successivo, i Gaslight Anthem hanno fatto sapere che dopo il tour estivo si sarebbero presi una pausa: il tour per i dieci anni di “The ’59 Sound” sarà dunque la prima manciata di date a vedere protagonista la band sul palco da quell’ultima tournée. In occasione del lancio del progetto, il frontman ha però fatto subito chiarezza su eventuali aspettative, spiegando che la band non si sarebbe messa al lavoro su del nuovo materiale.

Lo scorso febbraio è uscito invece il secondo album solista di Brian Fallon, “Sleepwalkers”.