In una recente intervista concessa a GQ, il frontman dei Foo Fighters ha risposto ad alcune domande, che ciclicamente si ripresentano, sulla sua precedente band, i Nirvana, nella quale Dave Grohl ha militato come batterista prima della scomparsa di Kurt Cobain, avvenuta il 5 aprile 1994. Il musicista ha raccontato che ancora oggi fatica ad ascoltare le canzoni dei Nirvana, con queste parole:

Non metto i dischi dei Nirvana, no. Anche se sono sempre da qualche parte. Salgo in macchina, sono su. Vado in un negozio, sono su. Per me è molto personale. Ricordo tutto di quei dischi; ricordo i pantaloncini che indossavo quando li registravamo o che nevicava quel giorno.

Dopo la morte di Kurt, ricorda il leader della band di “Best Of You”, non solo Grohl ha smesso di ascoltare la musica legata al gruppo, ma ha preso le distanze da qualsiasi tipo di musica: “Per anni non ho potuto nemmeno ascoltare musica, per non parlare di una canzone dei Nirvana”. E aggiunge: “Quando morì Kurt, ogni volta che si accendeva la radio mi si spezzava il cuore”. Il rocker continua a seguire il filo dei ricordi:

I Nirvana, per me, sono stati una rivoluzione personale. Avevo 21 anni. Ti ricordi com’è avere 21 anni? Pensi di sapere tutto. Ma non lo sai. Pensavo di sapere tutto. E stare nei Nirvana mi ha mostrato quanto poco sapessi davvero. Sono stati alcune delle più alte vette della mia vita, ma anche, ovviamente, alcune delle più basse. Quelle esperienze sono diventate un fondamento e una base su come sopravvivere.

Anche oggi, spiega Grohl, capita che rileggendo i testi di Kurt emergano nuovi significati, che non aveva mai preso in considerazione: “Non è per sembrare revisionista, ma ci sono momenti in cui mi colpisce. Pensi ‘Wow, non avevo capito che si stesse sentendo il quel modo in quel momento’”.

Nei giorni scorsi anche la vedova di Cobain, Courtney Love, ha fatto una chiacchierata con lo stesso giornale, GQ, nella quale ha approfondito le conseguenze di un pezzo scritto da Lynn Hirschberg sulla coppia di musicisti, per poi analizzare – smentendola – la diffusa credenza secondo la quale la voce dei Nirvana rifuggiva dal successo.