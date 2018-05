Il collettivo trap romano, come già riportato da Rockol, avrebbe perso uno dei suoi componenti, Dark Side. La notizia, che circolava tra i fan della Dark Polo Gang già da un po', sarebbe stata confermata dal padre del trapper - ma Wayne Santana, Tony Effe e Pyrex non hanno ancora commentato la vicenda. L'ultima occasione per vedere Side insieme ai suoi (ormai ex?) compagni di gruppo è rappresentata dai tre episodi conclusivi della serie dedicata alla Dark Polo Gang, che verranno rilasciati allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio in esclusiva su TIMVision.

La docu-serie, che ha debuttato lo scorso 5 maggio, in 12 episodi ha permesso di conoscere la vita dei componenti DPG sotto i palchi e lontano dai riflettori, raccontandone la quotidianità. La serie è stata co-prodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film ed è stata scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani.