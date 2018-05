Passenger si appresta a tornare sulle scene con un nuovo album di inediti, dopo "The boy who cried wolf" (uscito lo scorso anno solamente in digitale - le copie fisiche erano acquistabili solamente sul suo sito ufficiale), e annuncia le date del tour in supporto al disco: ce n'è anche una in Italia.

Il nuovo album di Mike Rosenberg si intitola "Runaway": la data d'uscita del disco non è stata ancora resa nota, ma il cantautore ne ha già offerto ai suoi fan un'anteprima pubblicando il singolo "Hell or highwater". Potete ascoltarlo proprio qui sotto:

Passenger ha anche pubblicato sui suoi canali social ufficiali la copertina dell'album, che trovate qui sotto (insieme alla tracklist):

"Hell or high water""Why can't I change""Heart to love""Let's go""Eagle bear buffalo""Ghost town""Runaway""He leaves you cold""To be free""Survivors"

Il cantautore di "Let her go" arriverà in Italia dopo l'estate per un unico appuntamento in programma il 18 settembre all'Alcatraz di Milano. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 10 di venerdì 25 maggio, al prezzo di 25 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).