Renato Caruso in totale relax casalingo – come da abitudine dei nostri #NoFilter – imbraccia la chitarra acustica e, in esclusiva per Rockol, ci dona “Aladin Samba”, il primo brano del suo nuovo album “Pitagora pensaci tu”.

“’Aladin Samba’ è una contaminazione di diversi generi, che toccano sia l’Africa che il Brasile, sia l’oriente che il mondo occidentale. L’intro arabeggiante ricorda molto i suoni dell’Africa dove il ritmo è la colonna portante dei pezzi, ma il brano ha una struttura molto imprevedibile che cambia immediatamente e ci porta con la mente in Brasile, alla bossa nova, la samba e quei ritmi latini melodici e armonici. Questo pezzo è nato dopo aver mangiato in un ristorante siriano a Milano. C’era una musica in sottofondo, che mi è rimasta impressa fino a casa e che mi ha ispirato questa sorta di “Samba Orientale”. Il risultato è una contaminazione molto originale e particolare”.

Così ci racconta il brano Renato:

E’ uscito “Pitagora pensaci tu” il nuovo album del chitarrista calabrese Renato Caruso. Il disco, prodotto da Simone Coen, è composto da 11 inediti più 2 cover: “Quando” di Pino Daniele e “Tears in heaven” di Eric Clapton.

Racconta Renato Caruso:

“In “Pitagora pensaci tu” sono presenti delle composizioni che chiamo piccole colonne sonore perché mi portano alla mente, quasi come in un film, ricordi, sensazioni, persone e luoghi. Infatti, con ognuno di questi brani ho voluto attraversare, come in lungo viaggio immaginario nella musica, luoghi diversi che vanno da Parigi al Brasile, da Napoli a Milano. Così la bossa nova si mescola alle ballate classiche, la chitarra al pianoforte, le percussioni a una celesta. Nella valigia di questo lungo viaggio ho cercato di mettere tutto ciò che sono, ma se qualcosa ho dimenticato…Pitagora, pensaci tu”.

Tracklist:

1. Aladin Samba

2. Flatlandia

3. Pittrice del sottosuolo

4. Antonio’s choro

5. Napoli Caput Mundi

6. Quando (cover Pino Daniele)

7. Bossa de Sheila

8. Passeggiando per New York

9. Pitagora pensaci tu

10. Caro mio Jobim

11. Reggae lake

12. Tears in heaven (cover Eric Clapton)

13. Ciao Roland