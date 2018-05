La band di Gian Maria Accusani, Eva Poles ed Elisabetta Imelio ha annunciato l’uscita di una nuova versione del loro storico disco “Acido Acida”, in occasione del suo ventennale (1998 – 2018).

Disponibile dal 25 maggio il disco torna ora in due nuove versioni: CD digipack con bonus tracks e LP in vinile da 180gr. Nella versione CD digipack, oltre all’album originale rimasterizzato, anche 5 bonus tracks: “Sognare”, presente solo nell’edizione LP picture disc del 1998, la cover di “What Do I Get” dei Buzzcocks pubblicata solo come b side del singolo “Baby”, e le versioni inglesi di Acida, Ics, GM e Colla, finora presenti solo nella versione internazionale del terzo album della band, "3Prozac+".

L’edizione in vinile ripropone la tracklist dell’album originale.

Gian Maria Accusani, Elisabetta Imelio ed Eva Poles celebreranno i 20 anni di “Acido Acida” con 2 concerti, il 26 maggio a Milano al MiAmi, e il 31 agosto all’Home Festival a Treviso.

Ecco di seguito la copertina e la tracklist:

1. Prato

2. Piove

3. Ho Raccontato Che

4. Colla

5. Ringraziati

6. Ics

7. Acida

8. Baby

9. GM

10. Quore

11. Piango

12. Quando Mi Guardo

13. Fenomeno

14. Betty Tossica

Bonus tracks:

15. Sognare (per la prima volta su CD)

16. What Do I Get? (B side del CD single “Baby”)

17. Acida (English Version)

18. X

19. GM (English Version)

20. Glue (English Version)

LP

