Gli Arctic Monkeys si sono esibiti la scorsa notte, il 22 maggio, in quello che è stato il loro primo spettacolo europeo a distanza di quasi quattro anni. La band guidata da Alex Turner ha dato il via a Berlino all'ultima parte del loro tour mondiale, che li vedrà impegnati anche in Italia per 3 concerti: due a Roma (26 e 27 maggio) e una a Milano (4 giugno).

Come ormai tutti ben sapete, la band è tornata sul mercato discografico con il nuovo disco "Tranquility Base Hotel & Casino", che ha segnato un chiaro distacco dalle sonorità dei precedente lavori della band. Qui potete leggere la nostra recensione.

Il concerto di ieri sera a Berlino ha segnato la prima uscita della band di Sheffield dopo la pubblicazione del loro sesto album "Tranquility Base Hotel & Casino", durante lo spettacolo hanno suonato alcuni brani presenti nell’ultimo disco come “American Sports”, “Four Out of Five”, “One Point Perspective” e “She Looks Like Fun” e tanti altri classici del loro repertorio come “Knee Socks”, “Snap Out of It” per poi chiudere la serata con “R U Mine?”.

Di seguito alcuni video della serata ripresi dai fan:

Ecco qui sotto la scaletta completa:

Four Out of Five

Do I Wanna Know?

Brianstorm

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

Why’d You Only Call Me When You’re High?

505

She Looks Like Fun (with Cameron Avery)

The Hellcat Spangled Shalalala

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Cornerstone

One Point Perspective

American Sports

Arabella

You’re So Dark

Pretty Visitors

Knee Socks

One for the Road

Crying Lightning

Snap Out of It

R U Mine?

Il nuovo album degli Arctic Monkeys è il disco in vinile più venduto nel Regno Unito degli ultimi 25 anni. In una recente intervista, Alex Turner ha rivelato il perchè ha scelto di continuare a suonare con gli Arctic Monkeys piuttosto che intraprendere la carriera solista, ha spiegato il significato della grafica della copertina di “Tranquility Base Hotel & Casino” e ha raccontato del suo amore per gli Strokes.