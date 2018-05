Lo storico gruppo funk guidato da George Clinton ha pubblicato il suo primo nuovo album in 38 anni: "Medicaid Fraud Dogg".

L’ultimo lavoro discografico in studio dei Parliament risale al 1980, anno di pubblicazione di "Trombipulation", ma ora, il collettivo formatasi a New Jersey a fine anni Cinquanta attorno al negozio di barbiere di George Clinton, è tornato con materiale nuovo di zecca.

Qui di seguito potete ascoltare il disco, vedere il video del primo singolo “I’m gon make u sick o’me” pubblicato a gennaio, dare uno sguardo alla cover e leggervi la tracklist:

Medicaid Fraud Dogg Tracklist:

01. Medicated Creep

02. Psychotropic

03. 69

04. Backwoods

05. Oil Jones

06. Proof is in the Pudding

07. I’m Gon Make U Sick O’me

08. Antisocial Media

09. All In

10. On Fire

11. Loodie Poo Da Pimp

12. Mama Told Me

13. Set Trip

14. Kool Aid

15. DaDa

16. Pain Management

17. Riddle Me This

18. No Mos

19. Ya Habit

20. Higher

21. Medicaid Fraud Dogg

22. Insurance Man

23. Type Two

Nonostante Clinton abbia annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalla scena dal vivo nel 2019, sembra che i Parliament stiano continuando a scrivere e registrare musica. "Medicaid Fraud Dogg" è un disco lungo, con un totale di 23 tracce, che include il singolo "I'm Gon Make U Sick of Me" pubblicato in precedenza.