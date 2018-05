L’artista islandese è stata una degli ospiti musicali nell'ultimo episodio del programma televisivo britannico "Later ... With Jools Holland."

Per la sua prima performance televisiva in otto anni, Björk ha portato un ensemble di flautisti per le interpretazioni di "Courtship", presente nel suo ultimo disco “Utopia”, e "The Anchor Song" dal suo album "Debut" del 1993. Qui di seguito i video:

Nel corso della serata si sono esibiti anche i Breeders con una performance di "Wait in the Car" (dal loro nuovo album “All Nerve”) e "Cannonball" del 1993. Guarda sotto.

Björk e il suo collaboratore di lunga data Jesse Kanda, sono i soggetti del primo episodio di "Work in Progress", una nuova serie di documentari firmata WeTransfer.

A novembre 2017 Bjork ha pubblicato il suo nuovo album “Utopia”, il disco verrà presentato in un tour che prevede anche un unico appuntamento italiano in programma per il 13 giugno alle Terme di Caracalla a Roma nell’ambito del Just Music Festival.