Gli Europe tornano in tour per presentare dal vivo il loro ultimo album in studio, "Walk the Earth", uscito lo scorso anno. E annunciano anche un concerto in Italia: un'unica data in programma per il prossimo ottobre a Bologna.

La band ha lanciato un nuovo video per il singolo “The Siege”, che potete vedere qui di seguito:

La band di "The final countdown" suonerà all'Estragon il prossimo 2 ottobre. Il concerto fa parte del calendario della branca europea del tour, che partirà il prossimo 16 giugno dalla Polonia e che terrà impegnati gli Europe sui palchi dei club di diverse città europee fino al prossimo ottobre.

Nella scaletta dei nuovi concerti le canzoni dell'ultimo album ma anche i cavalli di battaglia della band.

I biglietti per il concerto a Bologna sono già disponibili su TicketOne al prezzo di 36,80 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).