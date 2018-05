Sul forum dei fan dei Nine Inch Nails, Echoing the Sound, all’annuncio dell’uscita di “Bad witch” (annunciata per il prossimo 22 giugno), si è aperto un dibattito se fosse più corretto catalogarlo come EP oppure come LP. Stante la durata di poco più di 30 minuti per un totale di sei canzoni.

Un fan, Quantum550, ha criticato la definizione di LP data alla nuova opera della band statunitense scrivendo:

“Questo è un EP. Si possono consultare tutte le fonti questa è la durata di un EP. Un album sarebbe composto almeno da 7 tracce e da oltre 30 minuti. L’uscita dell’EP deve essere stata ritardata per ovvi motivi...(tutte le scuse, ecc.) ma il fatto reale è la mancanza di ispirazione. Questa penso sia la verità."

A questa opinione ha risposto in maniera netta tale Teitan, sotto le cui spoglie si cela niente meno che il deus ex machina della formazione, ovvero Trent Reznor. Che non ha mancato di rendere noto il suo pensiero al riguardo:

“Vuoi sapere perché è stato etichettato come LP invece che come EP? Gli EP si presentano con singoli su Spotify e altri servizi di streaming = si perdono più facilmente. Gli EP sembrano meno importanti nel mondo di oggi in cui la musica non è tanto importante quanto un tempo. Perché renderlo più facile da ignorare?”

Teitan/Reznor ha quindi perentoriamente concluso il suo post con queste parole: