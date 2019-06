“Life on Mars?”, la storia e le cover della canzone di David Bowie

Il 22 giugno del 1973 veniva pubblicato su 45 giri "Life on Mars?" destinato a diventare uno dei brani più noti e apprezzati nella carriera di David Bowie. Il singolo - che sulla facciata B conteneva un altro capolavoro come "The man who sold the world" - raggiunse la posizione numero 3 delle classifiche inglesi vendendo oltre 400 mila copie, e contribuì a rilanciare l'album "Hunky Dory" (pubblicato il 17 dicembre del 1971).

