Il magistero musicale di Bird, che oggi, 29 agosto 2018, avrebbe compiuto 98 anni, è difficilmente avvicinabile in ambito pop, inteso come musica di massa, sia essa - appunto - pop, rock, hip hop o altro: tuttavia la rivoluzione impressa dal gigante di Kansas City al bebop ha permesso a Charlie Parker di diventare un'icona a prescindere dalla sua attività musicale. Idolatrato prima dai protagonisti della Beat Generation, poi da generazioni di musicisti americani e non solo, il geniale sassofonista e compositore di "Blues for Alice" è stato capace di affermarsi come guida - intellettuale, innanzitutto - agli occhi di grandissimi nomi del panorama rock contemporaneo che, partiture alla mano, da lui potrebbero apparire lontani anni luce. Eppure, nel corso degli anni, a rendergli omaggio nelle sue canzoni sono stati in molti, dagli Who a Joe Strummer, passando per Tom Waits, Jethro Tull, Weather Report, Van Morrison e Sparks. Ecco, nelle pagine che seguono, una selezioni di omaggi in musica - con gli stralci di testo dove la citazione diventa esplicita - al grande Charlie Parker. Buon ascolto!