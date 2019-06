George Michael, le dieci gemme nascoste della sua carriera solista: le collaborazioni con Jagger, Richards, Paul McCartney e...

Nato a Londra il 25 giugno del 1963, George Michael aveva cominciato a farsi conoscere nel mondo della musica nel 1981, a 18 anni, con i primi 45 giri pubblicati con gli Wham!, il duo da lui composto insieme al chitarrista Andrew Ridgeley.

La carriera degli Wham! terminerò nel 1986, su iniziativa dello stesso George Michael, che da quel momento intraprese una fortunata carriera come solista vendendo oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e diventando uno dei cantanti britannici di maggiore successo oltre i confini della madrepatria.

La carriera solista di Georgios Kyriacos Panayiotou è durata sei volte quella del gruppo col quale è diventato famoso, ed è ricca di prestigiose collaborazioni, magistrali interpretazioni e - molto semplicemente - bellissime canzoni che, per una ragione o per l'altra, non sono entrate nell'immaginario collettivo. Luca Perasi, critico musicale, studioso dei Beatles e cultore di George Michael, ha allineato per Rockol dieci perle appartenenti alla sua carriera solista che ci sono sembrate il modo migliore per rendere omaggio a un grande autore e performer che è stato molto più di una popstar. Buona lettura, e buon ascolto...