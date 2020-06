Il 7 giugno 1958 nasceva a Minneapolis Prince Rogers Nelson, in arte Prince: cantante, compositore, polistrumentista e produttore americano, è stato uno degli artisti più signifacativi e influenti degli anni Ottanta e Novanta.

Al 1978 risale il suo primo album "For you", al 2015 il dittico "HITnRUN". Nel mezzo una lista lunghissima di hit e brani che hanno fatto la storia della musica, abbiamo selezionato le 10 più famose e le abbiamo ordinate in senso cronologico dalla più "vecchia" alla più recente. Clicca su avanti, qui in basso a destra, per sfogliare la gallery.