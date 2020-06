Il 6 giugno 1965 usciva negli Stati Uniti il 45 giri di "(I Can't Get No) Satisfaction". La registrazione del brano ebbe luogo presso gli RCA Studios di Hollywood, dove un fuzz della Gibson darà al riff di Richards il suo sound leggendario.

Caricamento video in corso Link

Per celebrare il compleanno di "(I Can't Get No) Satisfaction" abbiamo scelto di farvi ascoltare dieci cover del pezzo singolo dei Rolling Stones. Alcune sono curiose, altre bizzarre, altre ancora assolutamente tremende: a voi la scelta. Buon ascolto!