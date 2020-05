Alberto Camerini compie oggi gli anni: le sue migliori collaborazioni

Al di là della retorica dell'Arlecchino punk e tutto il resto, Alberto Camerini è stato anche testimone diretto di una delle stagioni più prolifiche e interessanti del rock italiano: Donatella Bardi, Eugenio Finardi, Walter Calloni, Lucio Fabbri, Ricky Belloni, Lucio Bardi, Pepè Gagliardi e Paolo Donnarumma sono solo alcuni dei nomi che hanno composto il milieu nel quale l'artista ha mosso i primi passi, e che - negli anni successivi - avrebbe visto fiorire realtà come PFM, Equipe 84, New Trolls e altri.

Per celebrare il compleanno dell'artista nato in Brasile ma cresciuto all'ombra della Madonnina, che ricorre proprio oggi, 16 maggio, abbiamo deciso di proporvi una carrellata delle sue collaborazioni, dai suoi contributi come session man ai lavori pubblicati dalla Dischi Ariston - con Stormy Six, Simon Luca, Equipe 84 e altri - ai suoi featuring più recenti al fianco di PAY e Mitch e Squalo. Buon ascolto!