Ricchi e Poveri, i successi di una lunga carriera

Il 19 giugno del 1968 prendeva il via da Sanremo la settima edizione del Cantagiro. Nel girone B, quello delle “giovani promesse”, era in gara un quartetto vocale di recente formazione. Si chiamavano “Ricchi e Poveri” (il nome era stato loro assegnato da Franco Califano), venivano da Genova, vantavano un endorsement nientemeno che di Fabrizio De André (“avrete successo”), ed erano in quattro: Angela Brambati, Marina Occhiena, Angelo Sotgiu e Franco Gatti.

Cinquant’anni dopo, i Ricchi e Poveri sono rimasti in due, “la brunetta” Marina e “il biondo” Angelo, e nel frattempo sono diventati famosi – non solo in Italia – e hanno venduto più di venti milioni di dischi. Nelle pagine che seguono vi facciamo riascoltare i loro più grandi successi.