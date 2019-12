Sylvester, una icona della disco music

Sylvester James Jr, in arte più brevemente Sylvester, è passato alla storia della musica grazie a un solo enorme successo, “You make me feel (Mighty real)”, uscito nel 1978; ma la sua notorietà nell’ambito della musica dance era iniziata già da cinque anni, e durerà ancora per parecchio tempo, fino alla morte avvenuta nel 1988.

L’immagine androgina, la voce in falsetto, lo resero popolarissimo anche fra chi non seguiva con particolare attenzione la musica da discoteca; è curioso far notare che nel 1979 Sylvester pubblicò la versione disco di “Uno dei tanti”, una canzone di Mogol e Donida incisa nel 1961 da Joe Sentieri, diventata un successo internazionale nella versione inglese, con il testo di Leiber e Stoller, intitolata “I (Who have nothing)” e incisa fra gli altri da Ben E. King, dagli Status Quo, da Tom Jones, da Roberta Flack, da Shirley Bassey, da Joe Cocker e da Brian May.

Nelle prossime pagine, potete riascoltare una sequenza di singoli di Sylvester in ordine cronologico di pubblicazione.