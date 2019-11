George Harrison: 49 anni fa il debutto da solista con un album triplo

Dopo anni da comprimario, almeno come autore, stretto nella morsa ferrea della coppia Lennon-McCartney, quando George Harrison pubblicò il suo primo album di canzoni da solista – ne aveva già dati alle stampe due, una colonna sonora nel 1968 e un disco di musica elettronica nel 1979 – decise di esagerare: e “All things must pass”, uscito negli USA il 27 novembre del 1970, in UK il 30 novembre dello stesso anno, fu infatti il primo album triplo della storia per un artista solista.

Di canzoni ne aveva nel cassetto, il chitarrista: e in questo album ne mise ben diciotto (più precisamente sedici, perché una delle sue era in due versioni, e un’altra era di Bob Dylan), più altri cinque brani nel terzo long playing che, però, erano delle jam session (e infatti all’epoca dell’uscita non furono in molti ad ascoltarlo, quel terzo disco).

Nelle pagine che seguono avete l’opportunità di ascoltare tutti i pezzi del triplo album “All things must pass”. Accomodatevi e prendetevi il tempo che serve...