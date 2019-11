Pino Donaggio, le due carriere di un musicista

Nato a Burano, presso Venezia, 78 anni fa, Pino Donaggio ha esordito nel 1961, e dopo due anni dalla pubblicazione del singolo di debutto è andato primo in classifica con “Come sinfonia”. Fino all’inizio degli anni Settanta ha continuato la sua attività da cantautore con alterne soddisfazioni, ma anche con uno di quei successi internazionali che le canzoni italiane raggiungono rarissimamente (la sua “Io che non vivo”, scritta nel 1965, è diventata un evergreen nella versione in inglese, “You don’t have to say you love me”, di cui esistono centinaia di versioni, fra cui quella di Elvis Presley, degli Shadows, di Dusty Springfield).

Nel 1973 si è cimentato per la prima volta nella composizione di una colonna sonora, per il film di Nicholas Roeg “A Venezia... un dicembre rosso shocking”: è il primo passo di una seconda carriera che ancora continua, durante la quale ha scritto le musiche per più di ottanta tra film e fiction, e che ancora continua.

Ne parleremo la prossima volta; nelle pagine che seguono, invece, ascoltiamo il Pino Donaggio cantautore in alcune delle sue canzoni più popolari.