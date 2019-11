L'11 novembre del 1957 Jerry Lee Lewis pubblica il 45 giri di "Great balls of fire", destinato a diventare il brano più celebre della sua carriera e uno dei simboli della storia del rock'n'roll.

La canzone porta la firma di Otis Blackwell e di Jack Hammer, anche se sembra che quest'ultimo abbia solo ideato il titolo del brano: un contributo a dire il vero non da poco, visto che forse proprio quell'espressione tipica del Sud degli Stati Uniti - secondo alcuni un riferimento blasfemo alle "enormi lingue di fuoco" citate nella Pentecoste - è alla base del successo del brano. Blackwell era un autore di colore già famoso per brani come "Fever" e "Don't be cruel".

Maurilio Giordana (titolare del blog “My way”)