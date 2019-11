New Trolls, i singoli 1967-1970

La prima incarnazione dei New Trolls, che allora si chiamavano semplicemente Trolls, nacque a Genova nel 1966 da un’intuizione del tastierista Pino Scarpettini e del cantante e chitarrista Vittorio De Scalzi, di cui ricorre oggi il compleanno (è nato il 4 novembre del 1949). La storia dei New Trolls è lunga, gloriosa ma anche segnata da profonde lacerazioni interne, dissidi per l’uso del nome originario, scissioni e ricomposizioni, e sarebbe troppo lunga da ricostruire; sta di fatto che il periodo più memorabile (ad eccezione del prodigioso album del 1971, l’indimenticabile “Concerto grosso”, e della hit del 1978, “Quella carezza della sera”) sono senz’altro gli anni fra il 1967 e il 1970, ed è ai 45 giri dei New Trolls usciti in quel periodo che dedichiamo le prossime pagine.