Buon compleanno a Erica Mou: dieci canzoni-cartoline da ascoltare

Compie 30 anni Erica Musci, in arte Erica Mou, cantautrice originaria di Bisceglie (BT), che ha già alle spalle una carriera decennale e quattro album ufficiali. Tra il 2008 e il 2009, infatti, l’artista cominciò a incantare pubblico e addetti ai lavori per la maturità e la personalità della sua voce, l’intensità sprigionata anche da brani minimali (voce, chitarra e loop), per il potere evocativo dei suoi paesaggi emozionali.

Già, perché in molte delle sue canzoni possiamo ammirare scenari naturali o urbani che assumono i connotati di cartoline delle emozioni con pochi tratti: delicata e decisa, romantica e ironica, Erica Mou si racconta anche e soprattutto attraverso immagini che incarnano i suoi sentimenti, i suoi dubbi e i suoi sogni e ne restituiscono brividi e calore.

Ripercorriamo allora la carriera di Erica Mou attraversando con lei stagioni, cieli e distese marine ed entrando nella geografia della sua anima.

di Ambrosia Jole Silvia Imbornone (a cura di www.lisolachenoncera.it)