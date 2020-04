Cantante, certo. Ma anche compositore, attore e ballerino. L'artista in questione è Luis Miguel González Bosé, noto ai più semplicemente come Miguel Bosé, cinquant'anni di carriera alle spalle, una discografia che comprende una ventina di album in studio e una filmografia da una trentina di titoli (tra film per il grande schermo e altri per il piccolo schermo). Oggi, 3 aprile, il cantante compie 63 anni. Abbiamo pensato di fargli gli auguri proponendovi una raccolta di duetti con star della musica internazionale che meritano di essere ascoltati.