La partecipazione a "Britain's got talent", nel 2009, le fece raggiungere la fama internazionale: in quel periodo non si parlava che di lei, la ragazza affetta da sindrome di Asperger dalla voce d'oro. Uno dopo l'altro arrivarono album come "I dreamed a dream", "The gift" e "Someone to watch over me", che le permisero di collezionare diversi dischi d'oro e di platino. Poi, il lento declino. Fino all'ultimo album, "A wonderful World", uscito nel 2016. Susan Boyle compie oggi 59 anni: nelle pagine a seguire, un riassunto della sua carriera, dalla partecipazione al talent britannico fino ad oggi.