In Italia, tutto sommato, non è mai stato abbastanza conosciuto e abbastanza apprezzato dal grande pubblico (che magari è ancora convinto che sia stato francese: invece no, era un belga francofono). Ma Jacques Brel, di cui ricorre oggi l'anniversario della nascita - 8 aprile 1929 - era invece molto noto agli autori e ai cantanti italiani, che spesso ne tradussero e adattarono le canzoni (in particolare va ricordato Duilio Del Prete, il Necchi di "Amici miei", che alle canzoni di Brel dedicò due album di cui uno doppio). Qui di seguito vi proponiamo alcuni brani scritti e cantati da Brel, seguiti dai rispettivi adattamenti italiani (non parlate di cover, in casi come questo...).