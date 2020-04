Uno dei più importanti musicisti jazz di tutti i tempi, Hancock nasce a Chicago il 12 aprile 1940. Innovatore nel suo stile pianistico, come dimostra il suo esordio come solista - Hancock entra ben presto in contatto con grandi musicisti come Wayne Shorter e soprattutto Miles Davis, con il quale compie la svolta elettrica - da solista ha contaminato il jazz con il rock e il pop. La sua "Rockit", negli anni '80 fu un successo. Lo celebriamo attraverso le sue collaborazioni e canzoni

