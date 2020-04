Stan Ridgway è uno mito della musica americana. Si è fatto conoscere con i Wall of Vooodoo, e agli inizi della carriera solista ha avuto un certo successo, per poi diventar un nome di culto

Nato con il nome di Stanard Q. Ridgway, nella città di Barstow in California, il 5 aprile 1954 compie oggi 66 anni. Celebriamo oggi la sua scrittura unica e profonda, il suo talento narrativo e letteratio e la sua voce pronda ed espressiva.

Partiamo dai Wall of Voodoo, formati durante l’esplosione del punk nel 1977, e dal loro suceesso "Mexican radio", del 1983.

