Esattamente quattro anni fa, il 30 marzo 2016, se ne andava Gianmaria Testa. Una partenza affrettata da un male che aveva lasciato da subito ben poco spazio alle illusioni. A soli cinquantasette anni, con poco più di venti di attività abbastanza febbrile, per star dietro a un consenso che si era fatto attendere, ma poi si era consolidato via via, mai oceanico ma concreto. Come concreto era lui, figlio di una realtà per cui cantare non era certo un mestiere (e non a caso a lungo se n’era mantenuto, caparbiamente, un altro).

Dai due Premi Recanati vinti (1993/94) al primo cd, il successo in Francia e tutto quanto ne è seguito, Gianmaria ha pubblicato sei album di inediti, settanta canzoni in tutto (sue), più tre in altri due lavori. Ne abbiamo scelte dodici, all’americana, dov’è la dozzina, e non la decina, l’unità di misura per qualcosa che assomigli a una selezione. Buona lettura e buon ascolto.

Alberto Bazzurro (a cura di www.lisolachenoncera.it)