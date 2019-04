Sheena Easton, una star del pop negli anni ottanta

Sheena Shirley Orr in arte Sheena Easton è nata a Bellshill, in Scozia, il 27 aprile 1959. Leggenda vuole che a portarla sulla via della canzone sia stata la visione di Barbra Streisand nel film ‘Come eravamo’. I primi passi musicali li muove con i Something Else. Il successo le arride giovanissima, nel 1980 viene infatti lanciata dal programma televisivo della BBC ‘The Big Time’ conquistando le classifiche di vendita britanniche con i singoli “Modern girl” e “9 to 5 (morning train)”. Prende il via una carriera da pop star che va definitivamente in orbita nel 1981, quando interpreta il tema del dodicesimo film della saga di James Bond “For your eyes only” (“Solo per i tuoi occhi”). Nel 1983 duetta con Kenny Rogers sulle note della canzone di Bob Seger “We’ve got tonight”. Nel 1984 Prince scrive per lei “Sugar walls” e lei collabora con il cantautore di Minneapolis a “U got the look” nel 1987. Nel 1991 “What comes naturally” è la sua ultima canzone a raggiungere una certa rilevanza nelle charts. Nonostante Sheena Easton sia rimasta attiva discograficamente anche negli anni novanta, quel decennio lo dedica, per lo più, a recitare per fiction televisive. A seguire, per festeggiare il suo compleanno che ricorre nella giornata di oggi, riportiamo alcuni dei suoi successi che risalgono agli anni ottanta quando era davvero una star del pop.