Jon Anderson, la voce angelica del progressive

Chiunque si sia interessato anche brevemente di progressive music non ha alcuna esitazione nel riconoscere all’ascolto l’inconfondibile voce di Jon Anderson. Nato il 25 ottobre del 1944, fondatore nel 1968 insieme a Chris Squire degli Yes (il gruppo dal quale è uscito e rientrato due volte), nelle sue attività musicali ha collaborato fra gli altri con Vangelis, Roine Stolt e Jean Luc Ponty, e ha prestato la sua voce a King Crimson (“Prince Rupert awakes” in “Lizard”), Tangerine Dream, Iron Butterfly, John Paul Jones, Gowan, Toto e molti altri. Come solista ha pubblicato quattordici album, da ognuno dei quali abbiamo scelto una canzone da farvi ascoltare nelle prossime pagine.