Riccardo Fogli: le canzoni che ha cantato nei Pooh, 1966-1973

Quando Riccardo Fogli entrò a far parte dei Pooh, come bassista e corista, forse non prevedeva che ne sarebbe diventato anche la prima voce; e forse fu (anche) perché il suo ruolo di prima voce a un certo punto venne messo in discussione che Riccardo decise di lasciare il complesso, nel quale rientrerà nel 2015, dopo 42 anni, per il tour e il disco d’addio dei Pooh. Nel suo primo periodo con i Pooh, Riccardo cantò parecchie canzoni come voce solista: sono quelle che vi proponiamo nelle pagine che seguono, e che usiamo per fare gli auguri a Riccardo Fogli, nel giorno del suo compleanno.