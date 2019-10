Sean Lennon, le canzoni del secondo figlio di John

Come il suo fratellastro Julian (il primo figlio di John Lennon, avuto da Cynthia) anche il secondo figlio dell’ex Beatle, Sean, avuto da Yoko Ono, è musicista; ma se Julian si è mosso, finché l’ha fatto, in un ambito di rock cantautorale, Sean è sempre stato più eclettico. Ha cominciato collaborando ad alcuni album di mamma, poi ha fondato una band, poi si è unito alle giapponesi Cibo Matto, e infine ha debuttato da solista con “Into the sun”, un album uscito nel 1998, seguito poi da un EP l’anno seguente (“Half horse half musician”) e da un terzo, e finora ultimo album, nel 2006 (“Friendly Fire”). Da lì in avanti si segnalano altre sue collaborazioni (con Albert Hammond Jr, con The Ghost of a Saber Tooth Tiger, con i Mystical Weapons, con The Claypool Lennon Delirium...) e numerosissime collaborazioni.

Oggi, nel giorno del suo compleanno, vi proponiamo però alcune selezioni dai suoi lavori da solista, che comprendono anche tutte le canzoni del terzo album, per ognuna delle quali è stato realizzato un video (ci troverete cameo di Asia Argento, Lindsay Lohan, Carrie Fisher e altre attrici).