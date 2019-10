Romina Power: i suoi successi con e senza Al Bano

Anche se non la si può certamente definire un’interprete dalle grandi doti vocali, Romina Power è a buon diritto da includere nel numero delle cantanti di successo. Dopo i timidi debutti da solista, facendo coppia con il marito Al Bano ha raggiunto livelli di popolarità impensabili e risultati di vendita e di classifica che negli anni Ottanta hanno avuto pochi rivali. Caso mai vi fossero sfuggiti, o non li conosceste, ve ne mettiamo in fila un po’ da ascoltare, come augurio di buon compleanno a Romina Power – nata il 2 ottobre.