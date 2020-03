Goran Bregovic è uno dei musicisti più popolari a livello internazionale dell'Europa dell'Est. La sua popolarità è legata in particolar modo alla serie di colonne sonore che ha composto, negli anni, per film di registi molto apprezzati dagli appassionati del grande schermo come - tra gli altri - Emir Kusturica (il suo "Underground" fu premiato con la Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1995), Patrice Chereau (che nel 1994, sempre a Cannes, si portò a casa due premi con il suo "La regina Margot") e l'italiano Roberto Faenza ("I giorni dell'abbandono"). Nel corso della sua carriera fino ad oggi il musicista bosniaco ha realizzato una trentina di colonne sonore: in occasione del suo compleanno - Bregovic compie oggi 70 anni - abbiamo pensato di mettere insieme alcuni pezzi tratti da quelle più celebri. Buon ascolto!